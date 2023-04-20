遠傳第二期新創加速器加入17家隊伍 提供資源與媒合商業機會

遠傳 (4904-TW) 第二期「遠傳新創加速器」進入決選，總共有 17 家新創隊伍獲選，公司表示，另外還有第一期 7 家新創團隊，將提供 24 個團隊商業模式優化、體驗優化、技術優化、資安補強、平台整合等資源，並協助媒合商業機會。

遠傳 2021 年底宣布成立第一期「遠傳新創加速器」，攜手新創團隊打造元宇宙生態圈，在智慧醫療、智慧工廠、智慧零售、智慧金融、消費者應用等領域，創造 12 個企業共創指標型案例，目前也有 53 個洽談中合作案，潛在商機突破一億元。

第一屆遠傳總投入人力逾 2500 人次，舉辦超過 250 場深度輔導，150 場與政府、企業及教育領袖的媒合會談；73 場創投媒合活動；超過 10 家新創與遠傳進行策略投資評估、公司治理健檢。

第二期「遠傳新創加速器」更擴大招募範疇，因應國際淨零趨勢，從 5G、元宇宙領域，延伸至全球關注議題，包含 ESG、長照、低碳城市等內容，共有 17 家新創隊伍獲選。

總經理井琪表示，台灣有許多優秀的新創團隊，帶著執著與熱忱專精研發技術與解決方案，遠傳以 5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 的商轉經驗，幫助新創團隊，積極合作，一起拓展低碳城市、ESG 淨零、新經濟相關領域應用，將開發資源最大效益化，與新創團隊共創切合產業需求的創新數位服務。

新創加速器執行長胡德民指出，遠傳加速器期望能共同達成三大目標，第一、共同備戰後疫情時代數位淨零雙轉型的新商機；二、共同深化 5G 產業應用走向海外；三、共同加速推動遠傳新經濟的成長茁壯。