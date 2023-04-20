集邦：電視面板4月續漲 5月可望回到現金成本之上

研調機構集邦 (TrendForce) 表示，電視面板價格在 4 月份的漲價趨勢仍可延續，且按此價格上漲趨勢，最快有機會在 5 月份回到現金成本水位之上；顯示器、筆電面板雖然價格仍持平，但部分需求升溫。

TrendForce 研究副總范博毓表示，受到面板廠庫存水位低，以及維持調控稼動率的策略下，整體電視面板的供需趨向平衡狀態，在中國內需市場針對電視面板備貨動能轉強下，電視面板價格在 4 月份的漲價趨勢仍可延續。

以 4 月份電視面板價格來看，全尺寸都維持上漲態勢，預計 32” 漲一塊，43” 漲 3 塊，50” 漲 6 塊，55” 漲 7-8 塊，65” 漲 13 塊，75” 漲 10~11 塊。不過，一二線品牌客戶價格差異程度較大，二線品牌客戶多半只能接受面板廠的漲幅，而一線品牌客戶則仍保有一定程度的議價空間。

顯示器面板價格在 3 月轉為持平後，目前觀察部分消費性機種需求有開始轉強的跡象，包括高階電競機種，以及一部分的入門平價機種。主要來自於下游客戶的回補庫存需求，另一方面也是針對中國內需接下來的 618 促銷預作準備。目前預期 4 月份的 Monitor 面板價格全尺寸將維持持平態勢，

筆電面板需求進入第二季後，Chromebook 需求近期有較明顯的回溫，但其他主流機種的動能，仍受制於品牌客戶持續去化手中庫存，因此暫未見到明顯的增溫，因此目前預期 4 月份的 Notebook 面板價格將持續維持在持平水準。

品牌客戶庫存去化的狀況以及面板需求動能何時開始明顯增溫，將是面板價格能否起漲的關鍵。