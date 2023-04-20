籌設碳交易平台 證交所兩任務助攻平台運作

總統蔡英文宣示將研議成立「碳交易平台」，由環保署、證交所及國發會等部會分工合作，目前規劃方向為：由證交所協助環保署蒐集資料並建構交易機制，至於碳權交易將另外成立法人機構負責運作。事實上，為協助建立碳交易平台，證交所日前也前往新加坡交易所就相關議題交換意見。

碳交易機制最早可回溯至 2005 年，由歐盟率先成立碳交易平台，之後包括美國、英國、新加坡、日本、南韓、馬來西亞等交易所都有相關機制，台灣近年也積極跟上國際腳步，積極籌畫碳交易相關機制。

根據規劃，我國的碳交易平台與交易機制將由環保署、證交所與國發會分工合作，其中證交所除了運用其有價證券交易機制，協助平台創建交易模式外，也將蒐集國內外溫室氣體的自願交易機制給環保署參考。至於國發會則由國發基金負責出資。

據了解，證交所在成立碳交易平台主要扮演資料蒐集並協助建立交易機制，不會涉入碳權交易，至於平台的運作，目前傾向另外成立法人公司負責運作。

事實上，為了成立碳交易平台，證交所已將碳交易平台列為今 (2023) 年工作重點，同時也積極對外取經，3 月下旬董事長林修銘就率隊前往新加坡交易所，雙方就碳交易平台機制交換意見。

新加坡的碳交易平台是由新加坡交易所與其他機構合資成立，透過衛星監測；區塊鏈等技術提高碳信用的透明度、質量，再進一步推動企業有效的實施減碳措施。

證交所表示，證交所已經著手進行相關規劃及工作，雙方將討論如何建立一個效率、符合使用者 需求的碳交易平台，以支持碳市場發展與綠色投資。