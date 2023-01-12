不畏市場逆風！集保去年獲利42億元 董座擘劃三願景提高數位戰鬥力

集保結算所董事長朱漢強今 (12) 日表示，集保去 (2022) 年稅後純益 42.51 億元，今 (2023) 年將積極實踐三大願景，包括：「打造金融服務樞紐」、「致力發展普惠金融」、「協助國家金融市場監理」，盼能以此發揮數位金融的即時性，協助主管機關精準監理。

集保結算所今天舉行新春記者會，根據集保公布自結財務數據，去年營收 79.48 億元，稅後純益 42.51 億元，每股純益 EPS7.28 元。

朱漢強致詞時說，集保 30 多年來積極優化系統與作業模式，從後台角色一路推廣到中台的功能，提供各種「線上、數位、免臨櫃」服務，目標是達成優化金融交易流程，提升投資人數位體驗，並順勢趨勢協助金融業永續轉型。

舉例來說，因應新冠肺炎疫情爆發，上市櫃公司有召開視訊股東會需求，集保及時打造視訊股東會平台，建置全新 eMeeting 2.0 平台，協助 72 家上市櫃公司超過 300 場綵排測試，根據集保規劃，將持續研議系統優化並開發 eMeeting 3.0 平台。

而為因應數位趨勢，集保去年也大力推動手機存摺多元創新，集保 e 手掌握 App 目前累積用戶已超過 350 萬戶，新增境外基金資訊、連結 14 家開放銀行用戶存款餘額及交易明細資訊。

集保同時也提供外資客戶及國內投信線上開戶作業，透過建置資訊系統並取得共識，提供外資客戶、國內投信、國內保管銀行及證券商，可全面以線上方式取代書面人工方式，讓開戶作業更迅速便捷。

此外，配合主管機關推動開放證券政策，集保與證券、期貨及投信投顧公會共同擬定開放證券業務、資安等規範，並攜手財金公司建構開放 API 平台及其契約規範。

在基富通業務部分，儘管去年金融市場遭遇逆風環境，但截至去年底，基富通平台累計受益人數突破 23 萬人，成長 9.5%；累計基金存量約 900 億元，成長 10%。

另外，定期定額投資人超過 11 萬人，占全年申購、基金存量比重近 5 成；好好退休專案參加人數超過 2.1 萬人，較前一年底成長 16%。