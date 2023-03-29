台達電持續優化產品節能 六度獲美國能源之星傑出永續獎

台達電 (2308-TW) 今 (29) 日宣布再獲美國國家環境保護局 (EPA) 肯定，連八年選為能源之星年度合作夥伴，同時六度獲得傑出永續大獎，台達電表示，去年在全美提供直流無刷馬達換氣扇，9 成通過能源之星認證，相較一般交流馬達產品節能可達 70%，總計為客戶節省超過 3080 萬度電。

台達美洲區總經理黃彥文表示，公司多年來推動節能科技，連年獲得美國能源之星最高榮譽，近期也積極於德州與密西根州擴大製造或研發等營運布局。

台達電表示，近年穩定提撥營收至少 8% 作為研發經費，在全球各地共 73 個研發中心，研發工程師超過一萬人，不斷強化電力電子的核心技術，進而轉型為智能綠色解決方案的提供者，進一步打造以人為本、健康、安全的智慧城市。

台達副總裁黃文喜表示，旗下 Breez 換氣扇今年連 8 年獲選為能源之星年度合作夥伴，持續為客戶提供創新、低碳產品，此系列皆採用直流無刷馬達技術，目前已有 97 款換氣扇通過能源之星認證，部分產品甚至超出能源之星認證標準 337 %。

台達電表示，Breez 換氣扇在美國廣泛應用於公寓住宅、飯店、宿舍等多樣場域，台灣也應用至浴室換氣扇、暖風機、全熱交換機、 新風系統、節能吊扇等產品，多年榮獲台灣精品獎與節能標章等肯定。