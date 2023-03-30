台達電強化工業自動化布局 取得浙江科恩特電機科技19%股權

台達電 (2308-TW) 今 (30) 日宣布，將以人民幣 8170 萬元 (約合新台幣 3.58 億元) ，取得浙江科恩特電機科技 19% 股權，科恩特將可協助台達電強化工業自動化產品線、提供高度整合解決方案，加速台達電智能製造產品服務。

台達機電事業群總經理劉佳容表示，公司投入工業自動化領域已近三十年，近年致力實踐智能製造，不僅落實於自有生產基地，也成功協助客戶轉型、升級數位製造，與科恩特雙方注重技術研發，多年合作下已成功量產高效節能流體及變頻空調方案系統，未來將進一步開發高精度高響應的機電系統，可為客戶帶來更優質的創新系統方案。

浙江科恩特電機科技總經理謝宗緯表示，台達電在工業自動化領域努力成果有目共睹，雙方在長期合作的過程中，已成功量產多款馬達新產品，透過此次持股未來將成為更緊密夥伴。浙江科恩特電機聚焦高效率製冷壓縮機、真空泵、空壓機、水泵等各類流體機械之相關特種馬達產品與關鍵零組件的開發。

台達電指出，公司長期耕耘工業自動化整合方案、致力節能與智慧化系統開發，具備優越的軟體開發能力，以及控制系統、馬達與馬達驅動之整合與應用能力，加上浙江科恩特電機在螺桿製冷馬達與乾式真空泵馬達領域為主要領先供應商，在整合其優越且穩定的馬達製造能力後，未來將可更快速服務各地客戶，提供客戶更具競爭力的系統產品。