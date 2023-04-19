〈智慧顯示展〉群創洪進揚：5.5代廠生產利基品 低軌衛星天線、Micro LED都有可能

針對近期產能調整，面板大廠群創 (3481-TW) 董事長洪進揚今 (19) 日說明，Fab4 5.5 代廠產能彈性調整，轉做利基產品，包括低軌衛星用的液晶天線、Micro LED 等都是評估可能導入的產品線。

洪進揚表示，產能調整考慮的不是產業循環，而是消費電子已經達到飽和，且以供應零組件供應商來看，利基型產品比較有好的位置，像是群創醫療 / 車用產品都跟 Tier 1 整合，如果是消費型電子品，則聚焦長久永續競爭力。

洪進揚進一步指出，3.5 代廠都可以轉型，5.5 代廠一定有更好的規劃，不論是低軌道衛星或是 Micro LED 都是正在評估的可能選擇，關廠也不是為了縮減供給、提升價格，而是要找到一個定位，未來 5 代廠將以「綠色怠速」的概念，循序漸進地調整。

群創總經理楊柱祥補充，目前工廠來看，3.5 代廠有 2 座，一座改為封裝測試廠，一座為低溫多晶矽 (LTPS) 面板廠；4 代廠給子公司睿生光電生產 X 光平板感測器，4.5 代廠則生產電子紙應用。

另外，5 代廠有 3 座、5.5 代廠 1 座，6 代廠有兩座，都生產低溫多晶矽面板，高世代的 7.5、8.5、8.6 代廠各一座。