盤中速報 - 美食-KY(2723)急跌-2.72%報161.0元，成交592張

美食-KY(2723-TW)近5分K跌速2.72%，20日09:07報161.0元，成交592張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美食-KY(2723-TW)近5日股價上漲10.17%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲9.89%。台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,449 張
- 外資買賣超：+1,202 張
- 投信買賣超：+682 張
- 自營商買賣超：+565 張
- 融資增減：-305 張
- 融券增減：+64 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.46%
$11,446
原投組報酬率
+9.39%
$10,939
投組標的成分
40%
8222
20%
4979
20%
3704
10%
6235
10%