盤中速報 - 美食-KY(2723)股價大漲至166.5元，漲幅達7.07%

美食-KY(2723-TW)19日09:33股價上漲11元，報166.5元，漲幅7.07%，成交2,401張。
美食-KY(2723-TW)所屬產業為觀光事業，主要業務為咖啡飲料及烘培產品製造販售。
近5日股價上漲10.68%，台灣加權指數下跌0.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,675 張
- 外資買賣超：+1,843 張
- 投信買賣超：+461 張
- 自營商買賣超：+371 張
- 融資增減：-475 張
- 融券增減：+26 張
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