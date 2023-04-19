盤中速報 - 美食-KY(2723)股價大漲至166.5元，漲幅達7.07%

美食-KY(2723-TW)19日09:33股價上漲11元，報166.5元，漲幅7.07%，成交2,401張。

美食-KY(2723-TW)所屬產業為觀光事業，主要業務為咖啡飲料及烘培產品製造販售。

近5日股價上漲10.68%，台灣加權指數下跌0.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,675 張
  • 外資買賣超：+1,843 張
  • 投信買賣超：+461 張
  • 自營商買賣超：+371 張
  • 融資增減：-475 張
  • 融券增減：+26 張

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