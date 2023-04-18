電子權值股氣虛傳產苦撐 台股力守15900點整數關卡

電子權值股疲乏拖累大盤走勢，台股今 (18) 日小漲 4.34 點以 15967.89 點開出，台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 等大型權值股表現疲弱，資金主要轉進櫃買中小型股布局，指數持續在 15900 點附近震盪。

晶圓雙雄中台積電今天以 518 元開出後，早盤持續在平盤下整理，聯電則在平盤上徘徊，聯發科 (2454-TW) 跌勢較重，早盤跌幅超過 1.5%，電子權值股股價無力削弱多頭上攻力道。

集中市場今天主要由傳產撐場，包括玻璃、觀光、百貨等成為買單追逐標的，玻璃股中和成 (1810-TW) 早盤大漲逾 9% 直奔漲停，盤中股價暫時鎖在 27.7 元；中釉 (1809-TW)、冠軍 (1806-TW)、凱撒衛 (1817-TW) 也有 1% 以上漲幅。

觀光族群中雄獅 (2731-TW)、王品 (2727-TW) 盤中漲幅逾 1%，美食 - KY(2723-TW)、遠雄來 (2712-TW)、晶華 (2707-TW)、雲品 (2748-TW) 也在買單敲進下，股價在平盤上整理。

金融股中僅兆豐金 (2886-TW) 表現相對強勁，兆豐金史上新高的 100% 配發率點燃股價多頭氣勢，盤中大漲近 1.8%，王道銀行 (2897-TW)、遠東銀 (2845-TW) 也在平盤上整理，股價相對有撐。