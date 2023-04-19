電子軟腳、中小型股活潑 台股跌98點收15770點失守月線

台指期今 (19) 日結算，台股震盪翻黑，電子權值股湧現賣壓，半導體三雄壓盤，傳產、金融也不振，惟電子代工廠及觀光、生技等中小型股獲資金點火，加權指數終場下挫 98.97 點或 0.62%，收在 15770.47 點，跌破月線，成交值 2522.33 億元。

櫃買指數漲勢略收斂，終場小漲 0.19 點或 0.09%，收在 217.15 點，成交值 868.1 億元。上市櫃成交值合計 3390.43 億元。

權王台積電 (2330-TW) 法說會周四登場，今天調節賣壓出籠，終場跌近 1%，收在 510 元；聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW) 股價連袂挫近 2%；大立光 (3008-TW)、日月光投控 (3711-TW)、瑞昱 (2379-TW) 等電子股賣壓也偏重。不過，廣達 (2382-TW)、研華 (2395-TW)、矽力 * -KY(6415-TW) 等獲買盤力挺，股價逆勢走揚。

PC 市況透出回溫跡象，第二季 NB 可望季增 9%，亞系法人上調 PC 供應鏈廠商評等，激勵電子代工廠、品牌廠等相關族群走強，緯創 (3231-TW) 大漲逾半根停板，廣達 (2382-TW)、神基 (3005-TW) 收漲逾 4%，宏碁 (2353-TW)、仁寶 (2324-TW) 等也有 1% 以上的漲幅。

傳產股普遍走低，台塑四寶全面下挫，其中台塑化 (6505-TW) 及南亞 (2408-TW) 下跌超過 1%；貨櫃三雄同步遇壓，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 下挫逾 1%；此外，中鋼 (2002-TW)、台泥 (1101-TW)、豐泰 (9910-TW) 等傳產指標股也震盪走弱。

在內需消費升溫下，觀光股依舊人氣強強滾，王品 (2727-TW) 股價強勢攻上漲停板，達 347.5 元，創 8 年半新高，六角 (2732-TW)、亞洲藏壽司 (2754-TW)、老爺知 (5704-TW) 等多檔也亮燈漲停，寒舍 (2739-TW)、美食 - KY (2723-TW)、晶華 (2707-TW) 等均漲勢凌厲，上市觀光類股指數終場收漲 3.76%，上櫃觀光類股指數終場收漲 3.97%。

法人指出，目前市場聚焦首季財報及營運展望，尤其具有利基題材的中小型股，表現相對活潑，包括能源、航太、軍工、資服等族群，不過，歐美金融體系及通膨、升息、地緣政治問題，恐將持續干擾金融市場，投資人宜分批進場，採中性偏多策略。