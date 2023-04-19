盤中速報 - 美食-KY(2723)急拉2.17%報164.5元，成交2,181張

美食-KY(2723-TW)近5分K漲速2.17%，19日09:33報164.5元，成交2,181張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美食-KY(2723-TW)近5日股價上漲10.68%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲7.17%。台灣加權指數下跌0.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,675 張
- 外資買賣超：+1,843 張
- 投信買賣超：+461 張
- 自營商買賣超：+371 張
- 融資增減：-475 張
- 融券增減：+26 張
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AI優化後報酬率
+13.14%
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原投組報酬率
+6.37%
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投組標的成分
40%
6719
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