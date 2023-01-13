不愧「寧王」！寧德時代估上季淨利人民幣139億 首次突破百億

全球動力電池龍頭寧德時代 (300750-CN) 周四（12 日）發布財報預告，預估去年全年歸母淨利潤最高將達到人民幣（下同）315 億元，上季淨利潤最高達到 139 億元，單季獲利首度突破百億。

《證券時報》報導，寧德時代預測去年全年歸母淨利潤介於 291 億元至 315 億元，激增 82.66% 至 97.72%。去年前三季寧德時代的淨利潤為 176 億元，以此計算，寧德時代上季的淨利潤達到 115 億元 - 139 億元，單季獲利首次突破百億，並遠高於一年前的 81 億元。

對於業績增長原因，寧德時代認為，主要是國內外新能源行業快速發展，動力電池與儲能產業持續成長，在「雙碳」目標下，加速朝清潔能源轉型。

據 Wind 統計，六個月前有 38 家機構推估寧德時代財報，分析師對該公司的去年歸母淨利潤一致預測值為 251.64 億元。三個月前，機構的一致預測值提高至 268.40 億元，一個月前再度上修至 280.55 億元。儘管機構不斷上調預測，但預估數據仍不及該公司預告的歸母淨利潤低標。

近期，野村東方國際發布寧德時代的研究報告，維持對寧德時代的「增持」評級，並上調對該公司的 2022 年至 2024 年業績預測值。

該機構認為，基於中國新能源車市場快速成長和寧德時代在全球動力電池市場的領先地位，估計去年寧德時代仍能實現營收高速增長。

展望 2023 年，野村東方國際擔憂，由於消費市場恢復的不確定性，以及中國新能源車補貼政策退場，可能導致中國新能源車市場放緩成長腳步。

儘管如此，野村東方國際仍認為，產品升級和海外擴張，仍有望幫助寧德時代鞏固全球市場龍頭地位。

汽車市場研究機構 SNEResearch 公布的動力電池出貨量數據顯示，去年前 11 個月，全球新能源車動力電池裝車量為 446 GWh，較一年前驟增 74.7%。寧德時代的全球動力電池裝車量暴增 101.8% 至 165.7 GWh，穩坐冠軍寶座，市占率從 2021 年同期的 32.2% 提升至 37.1%；其中去年 11 月寧德時代單月全球市占率升至 40.9%，打破歷史紀錄。