迪士尼下周啟動第二輪裁員 ESPN娛樂部門砍15%人力

知情人士透露，因應母公司迪士尼 (DIS-US) 削減成本計畫，ESPN 將於下周初開始裁員。

該要求匿名的知情人士表示，裁員範圍包括一些直播人才和管理人員，但因決策未定，具體人數尚不明確。ESPN 發言人拒絕置評。

知情人士表示，迪士尼 (DIS-US) 將分三輪共裁員 7000 人，第二輪將於下周啟動。據彭博本周的報導，ESPN 下周還將解僱其娛樂部門約 15% 的員工。

迪士尼上個月進行第一輪裁員，其中包括元宇宙戰略部門和北京辦事處的一部分。

在執行長艾格 (Bob Iger) 的帶領下，迪士尼正戮力削減成本，試圖在串流媒體持續虧損下提高自由現金流。ESPN 有意與美國國家籃球協會 (NBA) 續約，且可能必須在每年 14 億美元的版權費基礎上，又支付高額溢價給該聯盟。知情人士透露，與 NBA 的續約討論已經在進行中。

迪士尼今年稍早表示，計劃削減成本 55 億美元，其中包括削減內容支出 30 億美元。

ESPN 曾於 2020 年裁員約 300 人。

迪士尼今年稍早進行業務重組，5 月 10 日公布最近一季財報時，ESPN 將首次以自家為部門單位發表財務數據，此變革將可更了解 ESPN 的業務情況。