彭博：阿里巴巴旗下盒馬鮮生籌備赴港IPO 最快明年上市

知情人士透露，中國電商巨頭阿里巴巴 (BABA-US) 旗下連鎖生鮮超市盒馬鮮生正在為赴香港首次公開發行股票（IPO）做準備，且最快明年掛牌上市。

據《彭博》報導，消息人士說，盒馬鮮生正與中金公司、摩根士丹利等銀行磋商上市事宜，且這項計畫仍處於初步階段，盒馬鮮生可能要到明年或更晚時候才可能上市。

知情人士表示，盒馬鮮生仍在評估招股規模與目標估值。消息人士透露，盒馬鮮生在去年 1 月曾考慮以 100 億美元的估值籌資。

知情人士說，盒馬鮮生仍在評估上市計畫的細節，包括顧問陣容在內，且阿里巴巴最終可能決定不讓盒馬鮮生上市。

據《第一財經》報導，對於上述市場傳聞，盒馬鮮生表示，對市場傳言暫時沒有更多評價。

3 月 28 日，阿里巴巴集團執行長張勇宣布阿里巴巴啟動「1+6+N」組織變革，在阿里巴巴集團之下，設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司，並分別建立各業務集團和業務公司的董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的執行長負責制，且各業務集團和業務公司「成熟一個，上市一個」。

作為阿里巴巴聚焦新零售業態的業務公司，今年 1 月，盒馬鮮生創始人侯毅曾在今年 1 月發出全員信，表示主力業態盒馬鮮生已經實現盈利，並在 4 月說：「我認為上市僅僅是一個過程，我的夢想是盒馬實現（人民幣）1 兆銷售。」事實上，業界認為盒馬鮮生是阿里巴巴推動組織變革後可望率先上市的業務公司之一。