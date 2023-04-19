盤中速報 - Sonic Foundry, Inc.(SOFO-US)股價大漲至0.8169元，漲幅達5.14%

Sonic Foundry, Inc.(SOFO-US)截至台北時間19日21:30股價上漲0.0399美元，報0.8169美元，漲幅5.14%，成交量342（股），盤中最高價0.8169美元、最低價0.8169美元。

美股指數盤中表現

Sonic Foundry, Inc.(SOFO-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.92%
  • 近 1 月：-17.19%
  • 近 3 月：-9.61%
  • 近 6 月：-28.64%
  • 今年以來：+0.91%

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