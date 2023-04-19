盤中速報 - American Rebel Holdings Inc(AREB-US)股價急跌至0.1699元，跌幅達10.58%

American Rebel Holdings Inc(AREB-US)截至台北時間19日21:44股價下跌0.0201美元，報0.1699美元，跌幅10.58%，成交量116,756（股），盤中最高價0.1774美元、最低價0.1650美元。

美股指數盤中表現

American Rebel Holdings Inc(AREB-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+17.36%
  • 近 1 月：+39.19%
  • 近 3 月：-12.36%
  • 近 6 月：-25.46%
  • 今年以來：-1.5%

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