盤中速報 - Panbela Therapeutics Inc.(PBLA-US)股價急跌至0.5502元，跌幅達11.33%

Panbela Therapeutics Inc.(PBLA-US)截至台北時間19日21:44股價下跌0.0703美元，報0.5502美元，跌幅11.33%，成交量618,406（股），盤中最高價0.5800美元、最低價0.5400美元。

美股指數盤中表現

Panbela Therapeutics Inc.(PBLA-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+43.3%
  • 近 1 月：+21.93%
  • 近 3 月：-81.53%
  • 近 6 月：+181.02%
  • 今年以來：+746.52%

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