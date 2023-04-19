盤中速報 - Panbela Therapeutics Inc.(PBLA-US)股價急跌至0.5502元，跌幅達11.33%

Panbela Therapeutics Inc.(PBLA-US)截至台北時間19日21:44股價下跌0.0703美元，報0.5502美元，跌幅11.33%，成交量618,406（股），盤中最高價0.5800美元、最低價0.5400美元。
美股指數盤中表現
Panbela Therapeutics Inc.(PBLA-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+43.3%
- 近 1 月：+21.93%
- 近 3 月：-81.53%
- 近 6 月：+181.02%
- 今年以來：+746.52%
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