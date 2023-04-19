世界鋼協上修今年鋼鐵需求預測 估年增2.3%至18.22億噸

世界鋼鐵協會 (WSA) 公布最新短期鋼鐵需求預測 (Short Range Outlook, SRO)，今年全球鋼鐵需求成長上修至 2.3%、較去年 10 月的前次預測的 1% 提高 1.3 個百分點，明年則預估成長 1.7%，持續向上。

世界鋼鐵協會預估，2023 年鋼鐵需求預測約為 18.22 億噸，較去年增加約 4080 萬噸；2024 年需求預測為 18.54 億噸 (+1.7%)，將較今年增加約 3170 萬噸。

用鋼產業方面，今年汽車業因供應鏈瓶頸解除，且在新能源汽車需求快速成長加持下，表現較為突出；建築業及製造業因全球高利率環境而陷掙扎。以地區別而言，世界鋼鐵協會認為，今年將以已開發國家、印度、東南亞及中東需求較佳。

中國解封帶動經濟復甦，雖然不動產需求持續低迷，但中國政府加強基礎建設力道、並實施寬鬆貨幣政策刺激經濟，在電動車等製造業帶領下恢復成長，今年鋼鐵需求預估可達 9.39 億噸，年增 2%、明年則估持平。

東協五國 (ASEAN 5) 積極發展基礎建設，外資投資恢復加上旅遊業復甦，可望抵銷出口需求疲弱的衝擊，今年鋼鐵需求估將增至 7710 萬噸，年增 6.2%；明年為 8140 萬噸，年增 5.7%。

印度政府支出持續挹注建築業發展，汽車等製造業則受惠外商投資，成長動能強勁，帶動今年鋼鐵需求成長至 1.23 億噸，年增 7.3%，明年進一步增加至 1.31 億噸，年增 6.2%。

土耳其年初雖然受地震重創，但災後重建需求可望大幅挹注建築業成長，預估今年鋼鐵需求成長至 3540 萬噸，年增 9%、明年更將增至 3760 萬噸，年增 6%。