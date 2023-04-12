比特幣價格飆升 香港虛擬資產ETF交易熱絡

受益比特幣近期價格狂飆，由約 2.2 萬美元突破至 3 萬美元上方，新近推出的香港虛擬資產 ETF 成交活躍。

亞洲最早發行虛擬資產 ETF 的南方東英指出，此輪比特幣等虛擬貨幣的上漲則與黃金價格存在高度相關性，避險屬性更加突出。數據顯示，比特幣與黃金走勢的相關性超過 0.8，為近五年來最高。

本輪漲勢也受到銀行業動盪推升，危機引發市場對美國銀行及金融體系的恐慌和不信任，造成資金湧入虛擬貨幣與黃金市場。

南方東英指出，黃金和比特幣為代表的虛擬資產都被認為具有儲值、避險的特性，投資者可能以比特幣作為安全避難的資產指標。後續，投資者可以持續關注比特幣與黃金，美股以及恐慌指數相關性的變化，洞悉市場對風險偏好的轉變。

南方東英認為，加密貨幣在今年一季度強勁反彈，比特幣和以太幣均錄得自 2021 年第一季度以來最大的季度漲幅。價格反彈出現在 FTX 倒閉事件後拋售疲軟，宏觀風險資產前景改善，加上美元走弱等利好因素等，構成對虛擬資產（尤其是比特幣）價格上漲的支持。

ETF 具投資優勢

香港證監會於去年 10 月認可虛擬資產期貨 ETF 在香港公開發售，容許散戶交易。南方東英便於 12 月推出兩支加密貨幣 ETF，分別是 FA 南方比特幣 (03066-HK) 及 FA 南方以太幣 (03068-HK) ，追蹤加密貨幣期貨，屬主動投資策略。

除此之外，三星比特幣期貨主動型 ETF 也已發行，此 ETF 全年經常性開支比率估計為 0.95%，低於香港首兩款加密資產 ETF 全年經常性開支比率預計為 2%。

據了解，香港上市的虛擬資產 ETF 投資於芝商所虛擬資產期貨，受美國商品期貨交易委員會（CFTC）規管，為合法標準化合約，流動性高，並以現金結算。不過，該 ETF 開戶程序較為複雜，只向通過嚴格審批流程的指定專業投資者開通。

從產品的發行時點看，虛擬資產 ETF 踏准了底層資產位於低位的時機。南方比特幣 ETF 成立以來最大漲幅超七成，最大回撤 24%。南方以太幣 ETF 目前處於產品成立以來的最高價位，最大漲幅 60%，最大回撤 22%。三星比特幣 ETF 的漲幅也達到 60%。

有香港機構投資者表示，虛擬資產 ETF 的出現讓香港零售和機構投資者在受監管的平台下同時參與買賣合資格產品，可以促進提升流動性，進一步深化虛擬資產在香港發展的可持續性。