外資提款晶圓代工三雄54億元 面板雙虎也遭狙擊5.3萬張

台股今 (19) 日在電子權值股賣壓沉重下，指數翻黑下跌近百點，外資再提款 103 億元，其中晶圓代工三雄共調節 3.7 萬張、共 54 億元，面板雙虎也遭狙擊 5.3 萬張；持續敲進代工廠及能源概念股。

三大法人僅自營商站在多方，買超 2.13 億元；外資賣超 103.26 億元，連 3 賣；投信續賣超 14.97 億元，三大法人合計賣超 116.08 億元。期貨方面，外資淨多單縮減至 8708 口。

觀察外資今日操作，減碼多檔電子權值股，群創 3.4 萬張最多，其次為聯電 1.9 萬張、友達近 1.9 萬張、力積電約 1 萬張、欣興 8400 張、台積電 7975 張、華通 7082 張、鴻海 5438 張、宏達電 4553 張。

外資其餘賣超個股，中鋼 6703 張、復華富時不動產 8204 張、國泰台灣領袖 50 超過 5000 張、漢翔、景碩等。

外資持續敲進代工廠，緯創 2.15 萬張居冠，仁寶 1.6 萬張、廣達 1.4 萬張，品牌廠宏碁也有近 1.1 萬張。太陽能概念股的元晶、聯合再生、茂迪也受到青睞。

投信賣超前 10 名分別為威剛、開發金、光罩、慧洋 - KY、台積電、新光金、欣銓、中磊、統一、南亞科；買超前 10 名依序為全新、仁寶、緯創、永豐金、定穎投控、東元、聯電、茂迪、大江、安集。