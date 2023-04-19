台股跌近百點摜破月線 外資連3日提款 三大法人賣超116.08億元

台股今 (19) 日震盪翻黑，適逢台指期結算，電子權值股湧現賣壓，傳產、金融普遍走低，惟 PC 供應鏈及觀光、生技等中小型股獲資金點火，加權指數終場下挫 98.97 點，收在 15770.47 點，失守月線。三大法人合計賣超 116.08 億元，其中外資提款 103 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 103.26 億元，為連 3 賣；投信續賣超 14.97 億元；自營商轉為買超 2.13 億元。三大法人合計賣超 116.08 億元。

台積電 (2330-TW) 法說會周四登場，今天調節賣壓出籠，終場跌近 1%，收在 510 元；聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW) 股價連袂挫近 2%；大立光 (3008-TW)、瑞昱 (2379-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等電子股賣壓也偏重。不過，研華 (2395-TW)、矽力 * -KY(6415-TW) 等獲買盤力挺，股價逆勢走揚。

PC 市況透出回溫跡象，第二季 NB 可望季增 9%，亞系法人上調 PC 供應鏈廠商評等，激勵電子代工廠、品牌廠等相關族群走強，緯創 (3231-TW) 大漲逾半根停板，廣達 (2382-TW)、神基 (3005-TW) 收漲逾 4%，宏碁 (2353-TW)、仁寶 (2324-TW) 等也有 1% 以上的漲幅。

生技族群表現活蹦亂跳，寶齡富錦 (1760-TW) 午盤湧進資金，股價一舉攻上漲停，達 189 元，雙美 (4728-TW) 獲特定買盤大力敲進，已連噴 5 根漲停，達 234.5 元，不斷改寫新天價，此外，中裕 (4147-TW)、博晟生醫 (6733-TW)、奈米醫材 (6612-TW) 等多檔也亮燈漲停。

觀光股仍為盤面多頭指標，王品 (2727-TW) 股價衝上漲停，達 347.5 元，創 8 年半新高，六角 (2732-TW)、亞洲藏壽司 (2754-TW)、老爺知 (5704-TW) 等多檔也亮燈漲停，寒舍 (2739-TW)、美食 - KY (2723-TW)、晶華 (2707-TW) 等均漲勢凌厲，上市及上櫃觀光類股指數終場收漲超過 3%。