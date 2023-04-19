青世代對環境社會滿意度僅5分 逾8成自認投入永續生活消費

根據富達投信「青世代幸福大調查」，年齡在 25 到 39 歲間的青世代對於環境社會滿意度僅 5 分 (滿分 10 分)，較職場幸福感 6.4 分、投資理財績效滿意度 5.3 分還低，75.4% 表示了解 ESG 概念，83.4% 自認永續生活消費投入度超過 6 分 (滿 10 分)。

調查發現，青世代在消費上願意選擇可以減輕地球負擔、為整體社會環境帶來好處的商品，84.6% 的受訪者購買家電時會注意是否有環保標章，50.0% 表示不購買未盡社會責任的企業所販售的產品。

值得一提的是，即使有益社會環境的商品價格較高，台灣青世代也願意採用，52.6% 可接受價格較一般商品高出 10%，32.6% 可接受超過 20%，11.5% 可接受超過 30%。

當提及台灣企業最需要優先落實的 ESG 永續經營作為，受訪青世代有 31.9% 認為是保護環境生態，減少空汙與碳排放並做好汙水處理；24.3% 認為是改善勞工福利與權益，提供完善教育訓練及升遷管道；21.3% 認為是誠信不黑心，落實消費者保護責任。

根據投信投顧公會統計，截至 2 月底境內外合計 ESG 基金已突破百檔，國人持有基金規模達 3715 億元，投資人數更以倍數成長。根據富達投信調查，近五成 (47.2%) 青世代表示可接受 ESG 概念基金績效落後 5%、44.2% 表示可接受績效落後 10%，可見台灣青世代對於 ESG 投資的支持態度。

根據富達研究數據顯示，在多種經濟情境下，重視 ESG 的企業報酬表現反而相對較持穩；ESG 領導企業於疫情期間及疫後復甦的表現，也優於 ESG 水準落後的企業；且 ESG 素質較高的企業長期能提供較穩定且更好的股息增長潛力。

富達投信表示，除了透過生活節能和消費選擇落實永續的企業和商品，期盼更多投資人透過投資的影響力，支持企業的永續發展，進一步投資地球的永續。