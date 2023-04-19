國安基金退場 台股長線漲幅可期

國安基金於上週四 (13 日) 決議退場，隔日台股以大漲 124 點作收回應，一掃外界擔心國安基金退場是否影響市場的雜音，加上電子業庫存去化將在本季進入尾聲，產業有望復甦。「鉅亨買基金」認為歷年國安基金退場後台股多呈現上漲格局，加上台灣近期公布的經濟數據開始轉佳，預期下半年進入新的景氣循環，長線行情不看淡。

「鉅亨買基金」統計近 20 年 (2004/4~2023/4) 期間國安基金退場的歷史經驗來說，國安基金退場後一季、半年以及一年台股的表現都不差，台股平均漲幅分別為 6.8%、13.1%、26.7%。其中，2008 年國安基金退場後的半年上漲逾三成，退場後一年甚至大漲近七成；而最近期的 2020 年國安基金退場，台股半年及一年的表現也都有三成左右的漲幅，由此可見，現在正是布局台股基金的極佳時點。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，台灣今年第一與第二季預估經濟成長率分別為 2.5% 與 3.4%，台灣經濟成長率看起來已觸底並將迎來反彈；此外，台灣實質景氣領先指標年增率已經由去年 10 月的 - 3.9% 一路回升至今年 2 月的 - 0.2%，沒有意外的話，3 月數值就會正式轉正。從過去 40 年數據來看，當實質景氣領先指標年增率由負轉正時買進台股，單筆申購的未來兩年與三年平均報酬率分別為 39.3% 與 84.6%；定期定額的未來兩年與三年平均報酬率分別為 19.5% 與 37%。

「鉅亨買基金」為減輕國人長期資產配置的負擔，即日起至 6/30 止，「鉅亨買基金」全站「台股基金」單筆申購 0 手續費、定期定額也享有終身 0 手續費好康，協助投資人有更多機會參與此波台股投資行情。