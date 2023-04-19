ETH屬於商品還是證券？美國SEC主席拒絕明確回應

美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 周二 (18 日) 赴國會作證，說明其對加密貨幣的監管立場，但被問及以太坊區塊鏈的原生貨幣 ETH 是證券還是商品時，他選擇不直接回答。

這是 Gensler 自 2021 年 10 月之後，首度前往眾議院金融服務委員會 (HFSC) 發表談話，那時 FTX 尚未崩潰，也未出現矽谷銀行引發的銀行業動盪。

針對委員會主席、國會議員 Patrick McHenry 詢問，以太幣是否是一種證券時，他並未直接回答，理由是 SEC 向來不便對「具體案件的事實和情況」發表評論。

監管機構和檢察官對如何對 ETH 進行分類持不同意見。 紐約總檢察長最近稱它應該是一種證券，但商品期貨交易委員會主席 Rostin Behnam 認為，它是一種商品。

但在此次聽證會之前，Gensler 既不明說，又一直要加強監管的做法，引發眾多共和黨議員的不滿，眾議員 Warren Davidson 甚至揚言要對他發動罷免。

McHenry 則於早前發表推文，稱 SEC 對加密貨幣的打擊，未能為數位資產市場帶來穩定，他寫道：「你們的做法正在推動海外創新並危及美國的競爭力」。

Gensler 在多個場合暗示，他可能會將基於權益證明共識機制的加密貨幣 (例如 ETH) 視為證券。2022 年 5 月，Gensler 公開將全球市值最大的加密貨幣比特幣標記為商品。

Gensler 周二告訴 HFSC，SEC 需要更多的資源和機構，來監管加密貨幣資產類別。