秀育軍事新品牌首度海外參展 獲日自衛隊關注

秀育 (6737-TW) 近年多角化布局，繼投入能源產業後，也跨進軍工產業、成立軍事新品牌，近期也赴日本參加國際大展，並獲日本政府自衛隊與各國軍事專家上門洽詢，後續將陸續參加各大展提升品牌知名度，可望躋身軍工概念股。

秀育表示，公司積極多角化經營，去年成立新軍事品牌 UTA Technology 武塔科技，將既有生產量能與軍事產品結合，UTA 初期聚焦在軍工備品外銷代工，產品已大量投入實戰使用。

秀育也將把 UTA 產品與既有的製造量產資源進行整合，去年 7 月將其打造成新品牌，產品涵蓋防護背心、硬式和軟式抗彈板、頭盔、戰術配件、背包、野外生存設備等，UTA 將持續參加多場國際展會，提高品牌知名度，隨著產品獲客戶採用，可望逐步帶動集團營運成長。

為擴大品牌能見度，UTA 今年 3 月首度參加國際國防軍事防衛展 - DSEI 亞洲場，已吸引日本自衛隊軍人、警察以及各國軍事專家洽詢，本月也將接受東京 TV 採訪，製作成專題向日本介紹 UTA 產品，今年的台北航太國防展也將亮相更多產品。

秀育主要產品為電腦鍵盤、USB 網路攝影機、USB 網路攝影機模組、汽車電子、車內多媒體影音系統等，近年多角化經營，除了成立錸鑫新能源布局能源產業外，更整合既有生產技術，成立軍事品牌 UTA Technology 武塔科技。

秀育表示，隨著疫情紅利退去，今年上半年營運也有挑戰，期望下半年整體大環境好轉後，加上新事業持續拓展下，營運能逐步成長。