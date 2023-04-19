盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急拉2.18%報187.5元，成交9,244張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K漲速2.18%，19日11:57報187.5元，成交9,244張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
寶齡富錦(1760-TW)近5日股價下跌1.15%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.12%。台灣加權指數下跌0.28%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+365 張
- 外資買賣超：-90 張
- 投信買賣超：+320 張
- 自營商買賣超：+135 張
- 融資增減：-434 張
- 融券增減：-370 張
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+39.39%
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原投組報酬率
+29.65%
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投組標的成分
40%
6719
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