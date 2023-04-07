盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急拉3.13%報180.5元，成交3,210張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K漲速3.13%，07日09:13報180.5元，成交3,210張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲2.35%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.81%。台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,206 張
  • 外資買賣超：+2,474 張
  • 投信買賣超：-277 張
  • 自營商買賣超：+9 張
  • 融資增減：+1,062 張
  • 融券增減：-18 張

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原投組報酬率

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投組標的成分

  • 40%

    寶齡富錦

    1760

  • 20%

    ﻿建碁

    3046

  • 20%

    台耀

    4746

  • 10%

    立積

    4968

  • 10%

    安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元

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