盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急拉3.13%報180.5元，成交3,210張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K漲速3.13%，07日09:13報180.5元，成交3,210張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲2.35%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.81%。台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,206 張
- 外資買賣超：+2,474 張
- 投信買賣超：-277 張
- 自營商買賣超：+9 張
- 融資增減：+1,062 張
- 融券增減：-18 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+13.66%
$11,366
原投組報酬率
+7.58%
$10,758
投組標的成分
40%
1760
20%
3046
20%
4746
10%
4968
10%