盤中速報 - 台南-KY(5906)急拉3.3%報38.95元，成交42張

台南-KY(5906-TW)近5分K漲速3.3%，19日09:56報38.95元，成交42張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台南-KY(5906-TW)近5日股價下跌0.56%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數下跌0.4%。台灣加權指數下跌0.28%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3 張
- 外資買賣超：-2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：+1 張
- 融券增減：0 張
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AI優化後報酬率
+32.30%
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原投組報酬率
+24.13%
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投組標的成分
40%
6719
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20%
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