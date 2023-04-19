盤中速報 - 台南-KY(5906)急拉3.3%報38.95元，成交42張

台南-KY(5906-TW)近5分K漲速3.3%，19日09:56報38.95元，成交42張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台南-KY(5906-TW)近5日股價下跌0.56%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數下跌0.4%。台灣加權指數下跌0.28%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3 張
  • 外資買賣超：-2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：+1 張
  • 融券增減：0 張

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