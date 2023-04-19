盤中速報 - 寶齡富錦(1760)股價大漲至184.5元，漲幅達7.27%

寶齡富錦(1760-TW)19日11:52股價上漲12.5元，報184.5元，漲幅7.27%，成交7,766張。
寶齡富錦(1760-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品之製造與銷售。化妝品之製造與銷售。配方食品之製造與銷售。
近5日股價下跌1.15%，台灣加權指數下跌0.28%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+365 張
- 外資買賣超：-90 張
- 投信買賣超：+320 張
- 自營商買賣超：+135 張
- 融資增減：-434 張
- 融券增減：-370 張
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