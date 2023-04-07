寶齡腎臟新藥銷售增 2月純益翻倍 每股賺0.66元

寶齡富錦 (1760-TW) 因近期股價大幅波動，今 (7) 日依主管機關規定公告自結數，受惠旗下腎臟新藥拿百磷的美國授權夥伴 Akebia 銷售量增加，推升 2 月稅後純益翻倍，達 5700 萬元，每股賺 0.66 元。

寶齡 2 月營收 1.98 億元，年增 2%；稅前盈餘 8400 萬元，年增 68%；稅後純益 5700 萬元，年增 104%，每股純益 0.66 元。

展望今年，寶齡表示，隨著腎臟新藥拿百磷在美國、日本專利陸續到期，不須再支付分潤金給發明人，加上腎臟新藥有機會今年在中國上市、韓國健保價也在最終審查階段，今年腎臟新藥營收貢獻有望再成長。

此外，因應客戶需求非常強勁，寶齡也提升腎臟新藥拿百磷原料藥檸檬酸鐵，將投資 1.5 億元擴增產能，總產能可從目前的 20 多噸，倍數提升至 60 噸，2024 年再擴增至 160 噸。

寶齡去年第四季提列業外澳豐金融集團基金損失，加上支付腎病新藥拿百磷台灣三期臨床費用，以及中國醫美受到疫情影響，營運受到衝擊，去年第四季營運轉虧，每股虧損 1.12 元。

寶齡去年營運方面，全年營收 23.99 億元，年增 26.16%；毛利率 54.97%，年增 7 個百分點；營益率 17.26%，年增 8.56 個百分點；稅後純益 1.82 億元，年增 74.66%，每股純益 2.13 元。