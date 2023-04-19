盤中速報 - 緯創(3231)股價大漲至46.5元，漲幅達7.02%

緯創(3231-TW)19日09:46股價上漲3.05元，報46.5元，漲幅7.02%，成交52,957張。

緯創(3231-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。

近5日股價上漲0%，台灣加權指數下跌0.28%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+38,530 張
  • 外資買賣超：+30,700 張
  • 投信買賣超：+8,935 張
  • 自營商買賣超：-1,105 張
  • 融資增減：-15,168 張
  • 融券增減：+337 張

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