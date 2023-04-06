電子壓盤金融有撐 台股跌57點收15810點 短均失而復得

清明長假後首個交易日，台股今 (6) 日震盪走跌，電子權值股無力上攻，傳產同步走疲，大盤一度挫逾百點，但金融股表現有撐，生技、電信、軍工概念股也成為資金避風港，加權指數終場下跌 57.29 點或 0.36%，收在 15810.77 點，5、10 日線失而復得，成交值 2067.62 億元。

櫃買指數終場下跌 0.46 點或 0.22%，收在 212.19 點，成交值 669.53 億元。上市櫃成交值合計 2737.15 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天一路在盤下震盪，終場收 530 元；聯發科 (2454-TW) 遭到空方狙擊，股價跳水重挫逾 4%，收 753 元；研華 (2395-TW) 也有 3% 的跌幅；此外，國巨 (2327-TW) 、瑞昱 (2379-TW) 、台達電 (2308-TW) 、欣興 (3037-TW) 、矽力 * - KY(6415-TW) 等電子指標股，下挫約 1-2%。

金融股今天扮演撐盤要角，國泰金 (2881-TW)、富邦金 (2882-TW)、玉山金 (2884-TW)、華南金 (2880-TW)、第一金 (2892-TW) 等，都守在盤上，但中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW) 仍收黑。電信三雄表現抗跌，中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 股價漲近 1%。貨櫃三雄股價走軟，其中，萬海 (2615-TW) 下跌 1%。

總統蔡英文訪美，與美國眾議院議長麥卡錫舉行閉門會談，掀起台海緊張情勢，軍工概念股再度躍居盤面焦點，千附精密 (6829-TW) 一舉登上漲停板 99.5 元，改寫新天價，龍德造船 (6753-TW) 同步登頂，達 127.5 元，豐達科 (3004-TW) 也亮燈漲停，達 94.8 元，為 3 年多新高，此外，雷虎 (8033-TW)、台船 (2208-TW)、寶一 (8222-TW)、精剛 (1584-TW)、八貫 (1342-TW)、晟田 (4541-TW)、漢翔 (2634-TW) 等多檔，均在盤上表現。

群創 (3481-TW) 小金雞睿生光電 (6861-TW) 掛牌上市第 6 天，股價強攻漲停，達 143 元，生技族群今天吸引買盤進駐，寶齡富錦 (1760-TW)、美時(1795-TW) 大漲逾半根停板，北極星藥業 - KY(6550-TW)、台耀 (4746-TW)、中化生(1762-TW) 等漲勢都相當凌厲，上市生醫類股指數終場勁揚 2.35%，上櫃生醫股益得 (6461-TW)、鈺緯(4153-TW) 連袂亮燈漲停。

石油輸出國家組織及伙伴國 (OPEC+) 意外宣布減產，帶動國際油價大漲，沙烏地阿拉伯 5 日也將調漲 5 月銷給亞洲客戶的油價。期街口布蘭特正 2(00715L-TW) 今天強勢飆漲近 15%，交投相當熱絡，期元大 S&P 石油 (00642U-TW) 同步勁揚近 8%；與油價高度連結的台塑化 (6505-TW) 股價同步走揚，站上年線，並攀上近 9 個月新高。