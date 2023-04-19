盤中速報 - 中裕(4147)急拉2.76%報111.5元，成交6,513張

中裕(4147-TW)近5分K漲速2.76%，19日11:11報111.5元，成交6,513張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中裕(4147-TW)近5日股價上漲13.16%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.01%。櫃買指數上漲0.58%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-170 張
  • 外資買賣超：-2,883 張
  • 投信買賣超：+2,585 張
  • 自營商買賣超：+128 張
  • 融資增減：+2,587 張
  • 融券增減：+75 張

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