盤中速報 - 中裕(4147)急拉2.42%報106.0元，成交1,071張

中裕(4147-TW)近5分K漲速2.42%，18日09:16報106.0元，成交1,071張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中裕(4147-TW)近5日股價上漲14.66%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲2.91%。櫃買指數上漲1.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,746 張
- 外資買賣超：-1,248 張
- 投信買賣超：+3,045 張
- 自營商買賣超：-51 張
- 融資增減：+1,762 張
- 融券增減：+121 張
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AI優化後報酬率
+20.50%
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
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