盤中速報 - 中裕(4147)急拉2.42%報106.0元，成交1,071張

中裕(4147-TW)近5分K漲速2.42%，18日09:16報106.0元，成交1,071張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中裕(4147-TW)近5日股價上漲14.66%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲2.91%。櫃買指數上漲1.75%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,746 張
  • 外資買賣超：-1,248 張
  • 投信買賣超：+3,045 張
  • 自營商買賣超：-51 張
  • 融資增減：+1,762 張
  • 融券增減：+121 張

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