盤中速報 - 中裕(4147)急拉3.32%報109.5元，成交4,685張

中裕(4147-TW)近5分K漲速3.32%，13日09:06報109.5元，成交4,685張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中裕(4147-TW)近5日股價上漲13.46%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲2.71%。櫃買指數上漲1.86%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,792 張
  • 外資買賣超：+114 張
  • 投信買賣超：+1,565 張
  • 自營商買賣超：+113 張
  • 融資增減：+452 張
  • 融券增減：+188 張

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