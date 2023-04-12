台股驚驚漲靠攏萬六 外資連4買 三大法人買超59.88億元

台股今 (12) 日呈現盤整，權王台積電續疲，電子權值股漲跌互見，資金流向航運、軍工概念、重電設備及生技股，加權指數終場翻紅小漲 19.09 點，收在 15932.97 點，創近 10 個月以來的收盤新高。三大法人同站買方，合計買超 59.88 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 53.84 億元，為連 4 買；投信終止連續 4 天的調節，轉為買超 0.68 億元；自營商持續站在買方，買超 5.4 億元，已連 7 買。三大法人合計買超 59.88 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天股價仍在盤下震盪，終場收在 520 元，聯電 (2303-TW) 止跌回升漲近 1%，聯發科 (2454-TW) 午盤逆勢翻紅，此外，國巨 (2327-TW)、華碩 (2357-TW)、研華 (2395-TW)、南亞科 (2408-TW) 均獲得資金點火，股價上漲 1-3%。

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 本周五 (14 日) 舉行法說，散裝龍頭慧洋 - KY(2637-TW) 搶先表態，樂觀看待下半年景氣，吸引資金回流航運股，貨櫃三雄全面走揚，長榮、陽明 (2609-TW) 均上漲逾 1%。

櫃買指數放量走揚，終場收在 216.61 點，為逾 1 年來新高。其中生技類股表現強勢，中裕 (4147-TW)、達爾膚 (6523-TW)、強生 (4747-TW)、聯合 (4129-TW) 4 檔皆亮燈漲停。

軍工概念股持續獲得資金點火，漢翔 (2634-TW) 拿下 GE 發動機製造 10 年長約，金額超過 350 億元，激勵股價直奔漲停 48.15 元，龍德造船 (6753-TW) 也亮燈漲停，達 136 元，長榮航太 (2645-TW)、台船 (2208-TW) 股價同步走堅。