盤中速報 - 合勤控(3704)急拉2.39%報45.0元，成交14,811張

合勤控(3704-TW)近5分K漲速2.39%，19日09:21報45.0元，成交14,811張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
合勤控(3704-TW)近5日股價上漲16.29%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.77%。台灣加權指數下跌0.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,732 張
- 外資買賣超：+4,982 張
- 投信買賣超：-5 張
- 自營商買賣超：+755 張
- 融資增減：-400 張
- 融券增減：+165 張
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+27.62%
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原投組報酬率
+18.24%
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投組標的成分
40%
6719
20%
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20%
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