盤中速報 - 達爾膚(6523)股價大漲至151.0元，漲幅達7.09%

達爾膚(6523-TW)19日09:19股價上漲10元，報151.0元，漲幅7.09%，成交619張。

達爾膚(6523-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫學美容保養相關產品之研發及銷售。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

近5日股價上漲27.6%，櫃買指數上漲0.58%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,037 張
  • 外資買賣超：+955 張
  • 投信買賣超：+39 張
  • 自營商買賣超：+43 張
  • 融資增減：+175 張
  • 融券增減：+64 張

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