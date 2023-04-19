〈台股盤前〉指數空間已窄且多頭架構可能改變 要靠台積電指路

台股 18 日收盤下跌 94.11 點或 0.59%，收盤報 15869.44 點，成交值 2583.87 億元，大盤已跌破 5 日線及 10 日線，市場專家認為，台股仍面臨在高檔拉回震盪壓力，指數空間已經不大，類股輪動應是今天大盤的主軸。

證券分析師黃漢成說，類股輪動的態勢將會以軍工、綠能及儲能及 IC 設計爲重點類股。同時，如雷虎 (8033-TW)、材料 - KY(4763-TW) 及高力 (8996-TW)18 日尾盤的下殺，估計應屬漲多後的拉回修正，暫無太大疑慮。同時，必須注意法說會、財報的發布訊息內容，其中以台積電 (2330-TW)20 日的法說會提出的市場展望最重要。

黃漢成指出，如合勤控 (3704-TW) 發布 2023 年第一季自結獲利數表現亮麗，推升今天的買盤湧現，攻上漲停價位，事實上，有諸多上市櫃公司或因去年第四季表現不佳，但在第一季可能因業績或業外挹注而有表現，都值得追踪。目前，台股大盤將處於高檔震盪格局。

昨日集中市場三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超 108.96 億元；其中自營商賣超 14.22 億元，投信賣超 7.51 億元，外資及陸資賣超 87.23 億元。國泰證券證期顧問處協理簡伯儀指出，就技術分析的角度來看，KD 指標交叉向下，RSI 跌 50 的多方區，短線上多方結構可能發生改變。

今晨收盤美股四大指數表現上，美股道瓊指數下跌 10.55 點，或 0.03%，收 33,976.63 點。那斯達克指數下跌 4.31 點，或 0.04%，收 12,153.41 點。標普 500 指數上漲 3.55 點，或 0.09%，收 4,154.87 點。費城半導體指數上漲 11.04 點，或 0.36%，收 3,077.72 點。

台股重要消息來看，面板廠群創光電 (3481-TW)2022 年營運虧損，董事會決議不配發股利，並且擬現金減資逾 47.78 億元，每股退還約 0.5 元現金；同時，群創公布第 2023 年第一季歸屬於母公司淨損 77.68 億元，基本每股虧損 0.82 元。