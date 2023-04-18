〈台股盤中〉市場資金穿梭中小型個股爲主 大盤高檔狹幅震盪難過萬六

台北股市今 (18) 日陷於高檔狹幅震盪走勢，以中小型個股的表現格局中，部分軍工概念股持續強勢，同時，車用、網通個股也出頭，近日集中市場交投回溫，大盤成交值已到 2400 億元之上的水準，市場專家指出，留意 2023 年首季財報及法說會的影響，其中以台積電 (2330-TW)20 日的法說會提出的市場展望最重要。

證券分析師黃漢成指出，如合勤控 (3704-TW) 昨日發布的的 2023 年第一季自結獲利數表現亮麗，推升今天的買盤湧現，攻上漲停價位，事實上，有諸多上市櫃公司或因去年第四季表現不佳而造成失望的賣盤出現，但在第一季可能因業績或業外挹注而有表現，都值得追踪。目前，台股大盤將處於高檔震盪格局。

市場專家指出，台股今天表現未顯強勢，但沒有看到大盤鉅量長黑之前，不致於轉空。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股集中市場處於震盪格局中，反而中小型股票爲主的 OTC 表現相對強勢，此一多頭控盤狀況，短期內難以見到大突破。

集中市場今大盤以 15967.89 點開出，最高 15967.89 點，最低 15889.71 點，預估全場成交值爲 2593 億元。

今天台股盤中，聯發科 (2454-TW) 股價跌 2.68%，跌破 700 元大關，鴻海 (2317-TW) 股價平盤，另外，大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 盤中小跌。

ABF 載板類股盤中走勢弱，欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 盤中全面下跌，其中並以欣興的跌幅最重。貨櫃航運股包括長榮 (2603-TW)，陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 盤中股價走弱，以長榮跌幅超過 2% 最大。