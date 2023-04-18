盤中速報 - 合勤控(3704)股價拉至漲停，漲停價43.9元，成交11,805張

合勤控(3704-TW)18日09:48上漲3.95元，股價漲停報43.9元，委買8,835張，成交11,805張。

主要業務為一般投資業。所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數近5日上漲2.02%。

合勤控(3704-TW)近5日股價上漲6.39%，台灣加權指數上漲0.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,970 張
  • 外資買賣超：+3,296 張
  • 投信買賣超：-5 張
  • 自營商買賣超：+679 張
  • 融資增減：-339 張
  • 融券增減：+46 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+34.25%

$13,425

原投組報酬率

+25.90%

$12,590

投組標的成分

  • 40%

    飛宏

    2457

  • 20%

    力智

    6719

  • 20%

    ﻿建碁

    3046

  • 10%

    世德

    2066

  • 10%

    聯博-中國優化波動股票基金I級別美元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞