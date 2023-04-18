盤中速報 - 合勤控(3704)股價拉至漲停，漲停價43.9元，成交11,805張

合勤控(3704-TW)18日09:48上漲3.95元，股價漲停報43.9元，委買8,835張，成交11,805張。
主要業務為一般投資業。所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數近5日上漲2.02%。
合勤控(3704-TW)近5日股價上漲6.39%，台灣加權指數上漲0.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,970 張
- 外資買賣超：+3,296 張
- 投信買賣超：-5 張
- 自營商買賣超：+679 張
- 融資增減：-339 張
- 融券增減：+46 張
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