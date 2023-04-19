立場軟化 路透：北京對螞蟻集團祭出的罰款 降至7億美元

消息人士透露，中國監管機關對螞蟻集團祭出的罰款，可能會從最初計劃的逾 10 億美元降至 7 億美元左右，並減少對螞蟻的指控，顯示北京可能尋求結束對科技巨擘長達數年的打壓。

據《路透》報導，三名知情人士表示，北京正在考慮的罰款約為人民幣 50 億元（7.28 億美元），可能會在未來數月內宣布具體罰款金額。其中一位消息人士指出，監管機關至少從今年 1 月就開始考慮減少罰款金額，並一直與該公司進行非正式溝通。不過，消息人士強調，罰款金額尚未定案，仍可能改變。

兩位知情人士透露，除了減少罰款外，主管機關可能也會軟化指控螞蟻的措詞。中國人民銀行（央行）與螞蟻均未立即回覆置評請求。螞蟻上市案在 2020 年被封殺後，監管機關一直在推動螞蟻改革，尤其是央行。

若北京對螞蟻的罰款塵埃落定，將有助於為這家金融科技巨頭獲得期待已久的金融控股公司牌照，並為螞蟻重啟上市計畫鋪平道路。

《路透》曾在去年 11 月報導，消息人士說，北京正考慮對螞蟻開罰 10 億美元，理由可能包括螞蟻的「資本無序擴張」，以及非核心業務野蠻生長，帶來金融風險。

對整個科技業而言，北京對螞蟻的罰款，象徵中共對民營企業的嚴厲打擊朝結束方向邁出關鍵一步。這場整頓行動始於螞蟻首次公開發行股票（IPO）喊卡，並引發中國企業的市值蒸發數十億美元。

此前在日本、泰國、澳洲等地現身的螞蟻創始人馬雲，已經在上月底返回中國，並前往杭州雲谷學校，與校方討論教育、ChatGPT 技術等議題。

專家認為，馬雲回國無疑會提振市場信心，中共也能藉此展現支持商界的態度。在中國企業界，馬雲是代表性人物，甚至一定程度上代表了民營經濟、科技界以及外資對中國的信心。他從高調到低調，曾經引發很多質疑、猜忌及憂慮，也在民營經濟和外資圈裡引發過不小震動。