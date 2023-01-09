馬雲不再控制螞蟻集團 強力監管告一段落 阿里帶領恒生科技股飆升

在監管機構表示，長達數年的專項整改基本完成後，科技行業前景進一步改善，中國科技股走高。

螞蟻集團上周六 (7 日) 在官網發布《螞蟻集團關於持續完善公司治理的公告》，公告顯示，馬雲已經解除一系列協議，放棄了對螞蟻集團的實際控制權，螞蟻集團已無實際控制人。

公司控制權的改變，最終預計推遲螞蟻的上市，但馬雲不再掌有控制權，與監管機構在整改中加強公司治理的意圖相一致，讓投資者更看好這家公司。

除此之外，人民銀行微信公眾號 8 日刊登《人民日報》對中國人行黨委書記、銀保監主席郭樹清的採訪。郭樹清表示，14 家平台企業金融業務專項整改已基本完成，少數遺留問題也正在抓緊解決，後續將實行常態化監管。

影響所及，港股周一早盤阿里概念股集體攀高，阿里巴巴 (09988-HK) 一度上漲 8.3%，領漲恒生科技指數，除此之外，阿里健康 (00241-HK) 升逾 8%，阿里影業 (01060-HK) 漲 5%。

Forsyth Barr Asia Ltd. 資深分析師 Willer Chen 表示，自螞蟻 IPO 失敗以來，就面臨監管方面的嚴控，投資者如今可將此視為消除監管的重要一步。這有利阿里巴巴股價和投資者情緒。

高盛和摩根士丹利策略師上調其對許多大型科技公司的看法，理由是重新開放的速度快於預期，而且監管環境正常化。

高盛指出，阿里巴巴經過兩年的獲利下修後，「最糟糕的時期已經過去」，預計廣告收入將復甦。

在過去兩年的賣壓中，恒生科技指數在監管壓力下遭還打擊，但自 10 月低點以來已上漲約 60%。周一亞洲各地普遍存在風險偏好情緒，MSCI 亞太指數一度較 10 月份低點上漲 20％，有望進入技術牛市。