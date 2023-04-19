分析師喊加碼Spotify 調查顯示訂閱戶取消意願下降

金融投資顧問機構 KeyBanc Capital Markets 越來越樂觀看漲串流音樂平台 Spotify (SPOT-US)，預估該公司股價有更大上漲空間。

分析師 Justin Patterson 周一對該股重申「加碼」評級，目標價則自 140 美元上調至 160 美元。

該分析師引用近期對 1041 名美國消費者聽音樂習慣進行的調查，其結果顯示，使用 Spotify 的受訪者比率較上一季增加 2 個百分點，達到約 36%。

他認為這反映出 Spotify 在結束第四季時的動能，以及每月活躍用戶 (MAU) 持續的活力。

Spotify 周二 (18 日) 小升 0.59% 至每股 134.57 美元，過去 12 個月股價大致持平。

Patterson 也表示，與 3 個月前的調查結果相比，現在 Spotify 顧客取消訂閱的可能性也有所下降。此調查的強勁結果可能讓 Spotify 未來漲價更有底氣。

他補充道：「顧客取消訂閱的意願減輕，更願意堅守其訂閱的音樂方案，這可能意味著 Spotify 的服務『對可能惡化的經濟影響』相當具有抵抗力。」

華爾街分析師對 Spotify 的看法不一。 根據 FactSet 的數據，約半數給予該股｢買進｣或等同買進的評級，另一半則僅建議「續抱」。