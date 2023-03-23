漲價已合情合理 Spotify獲上調評級、目標價

Guggenheim 分析師 Michael Morris 周三 (22 日) 寫道，音樂串流訂閱服務公司 Spotify (SPOT-US) 一直有漲價的想法，但未來幾個月將可合理漲價。他將該公司股票評級自「中立」上調至「買進」。

Spotify 自 2011 年 7 月以來，個人高級串流媒體服務在美月費一直是 9.99 美元，但在去年 6 月 22 日財報電話會議上，執行長 Daniel Ek 表示「漲價當然是公司策略的一部分」，因為公司透過有聲讀物和其他服務增加訂閱服務的價值。

在此期間，亞馬遜 (AMZN-US) 針對非 Prime 會員的美國個人無限音樂串流服務訂閱月費自 9.99 美元上調至 10.99 美元，新價格於上個月已適用。

Alphabet (GOOGL-US) 的 YouTube 去年 10 月將其家庭計畫收費自 17.99 美元提高到 22.99 美元。

蘋果 (AAPL-US) 去年年底也調漲學生、個人和家庭方案的月費 1 至 2 美元。

Spotify 已調漲對發展中國家用戶的收費，但尚未調漲對美國用戶的收費。

Morris 預計 Spotify 今年年中將調漲各地理區域的服務價格，並認為該公司將受益其在廣泛市場的領導地位，且隨音樂營收增長，Spotify 將「更積極地管理成本」。

他將其股票目標價自 120 美元上調至 155 美元，該股周三下跌 0.47% 至每股 128.20 美元，意味目標價隱含漲幅 20% 以上。

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