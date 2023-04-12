英特爾將與Arm合作研究晶片生產相容度

英特爾公司 (INTC-US) 周三 (12 日) 表示，其晶片代工製造部門將與英國晶片設計公司 Arm Ltd 合作，以確保使用 Arm 技術的手機晶片和其他產品可以在英特爾工廠生產。

英特爾曾經是中央處理器 (CPU) 晶片領域的龍頭。但長期以來，其技術製造優勢一直被台積電 (TMC-US) 等競爭對手削弱。台積電是為蘋果公司 (AAPL-US) 等客戶製造晶片的全球領導者 .

英特爾的轉虧為盈戰略部分取決於向其他晶片公司開放其代工能力，尤其是手機晶片公司。它曾表示，高通公司 (QCOM-US) 等公司正計劃將其工廠用於未來的晶片設計。

英特爾 CEO 基辛格 (Pat Gelsinger) 發表聲明表示：「一切都在數位化的推動下，對計算能力的需求不斷成長，但直到現在，客戶依賴最先進行動技術進行設計的選擇有限。」

就其本身而言，由日本科技投資客軟銀集團擁有並規畫今年稍後上市的 Arm，是許多晶片公司的主要知識產權 (IP) 供應商，尤其是在手機領域。Arm 與主要晶片外包製造商建立合作夥伴關係，以確保其設計能夠在它們的製造過程中正常運作。

周三宣布的合作夥伴關係可讓英特爾與台積電和韓國三星電子處於平等地位。後兩者目前生產全球大部分手機晶片。