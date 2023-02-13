傳雪佛龍考慮延長現任CEO退休年齡

傳雪佛龍考慮延長現任CEO退休年齡。（圖：雪佛龍）
傳雪佛龍考慮延長現任CEO退休年齡。（圖：雪佛龍）

《華爾街日報》周一 (13 日) 引述知情人士的話報導，雪佛龍 (CVX-US) 董事會正在考慮延長 CEO 沃思 (Mike Wirth) 的強制退休年齡。

已在該公司工作逾 40 年的沃思，自 2018 年以來一直擔任雪佛龍的董事會主席兼 CEO，並將在 2025 年底達到這家能源巨頭規定的 65 歲退休年齡。

報導指出，部分董事會成員認為該公司沒有任何內部候選人能接替沃思，授予他額外的時間能讓他準備繼任者人選。

沃思自 1982 年以來一直在雪佛龍工作。

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