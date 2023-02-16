星展高博德：全球不至於爆發大規模地緣衝突 看好東南亞商機

星展銀行 (台灣) 持續擴張在台業務版圖，外界關注兩岸關係緊繃是否影響外銀投資台灣意願？星展集團執行總裁高博德認為，地緣政治最終會回以務實方式解決，而台商將生產線移往東南亞的趨勢，對星展銀行而言也是個機會。

星展集團今 (16) 日舉行記者會，高博德率領星展銀行 (台灣) 總經理林鑫川、企業合併專案負責人黃思翰出席，宣示星展持續深耕台灣的決心。而在美中關係緊張、兩岸緊繃的環境下，外界關注是否牽動外銀對台投資意願。

高博德認為，在全球緊密連結的大環境下，要爆發大規模的衝突機率不高，因此關於地緣政治的問題，最終還是會以實務的方式解決。他還以俄烏戰爭為例，俄烏戰爭對烏克蘭境內的銀行系統衝擊影響並不大，金融交易與信用卡服務仍未中斷。

高博德說，隨著台灣與世界連結度越來越緊密，地緣政治也讓台商開始思考轉移陣地，像是部分台商就規劃將生產線搬往東南亞、印度等市場，加上台灣在半導體、IC 設計有舉足輕重的地位，在區域連結緊密的情況下，也讓星展銀行看到可發展的優勢契機。

星展集團在 1983 年首度進軍台灣市場，深耕台灣長達 40 年，星展集團過去也多次對台灣進行增資，資本總額達新台幣 322.5 億元，星展銀行 (台灣) 預計在 8 月合併花旗在台消金業務，合併後星展銀行（台灣）信用卡及無擔保信用貸款將成長 4.3 倍、財富管理資產規模成長 3.5 倍、活期存款金額成長 4.7 倍，躍升為台灣最大外商銀行，創造更大的營運綜效。