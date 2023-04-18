鉅亨美股雷達：蘋果推出年利率4.15%儲蓄帳戶 戴爾致力減少中國製零組件

美股重要看點：

市場持續關注財報及各項經濟數據。Netflix(NFLX-US)、西聯銀行 (WAL-US) 等將在盤後公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.572%。美股期貨週二 (18 日) 上升，道瓊期貨漲 0.17%，標普 500 期貨漲 0.42%，那斯達克 100 期貨漲 0.74%。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週一 (17 日) 稱，他希望看到更多證據表明美國通膨正在回落至央行 2% 的目標。

當被問及目前 5% 左右終點利率是否有損經濟時，巴爾金回應道，從歷史意義上講，該借貸成本水平不罕見，僅因過去十年大部分時間利率接近零，美國經濟目前運行良好。

摩根大通 (JPMorgan) 首席全球市場策略師 Marko Kolanovic 表示，股票投資者目前應該小心行事，因為即使是溫和的衰退，也可能導致美國股市下跌 15% 或更多。

他指出，在 3 個月和 6 個月美債等短期公債殖利率超過 5% 的情況下，投資估值仍然很高的股票沒有什麼意義。

Kolanovic 認為，自 2023 年初以來，美國股市的大部分反彈都是由空頭回補和系統性資金流入等「非理性」因素所推動，因此建議客戶將股票配置維持低位，並且增持現金。如果投資者必須持有股票，則應關注防禦性股票和優質企業。

不過，加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 策略師 Lori Calvasina 表示，股市可能將會忽略經濟衰退的訊號，並維持上漲趨勢。從歷史數據來看，經濟陷入衰退而美股大盤卻並未下跌的情況，僅曾經出現在 1945 年。

Calvasina 的標準普爾 500 指數年底目標價設在 4,100 點。她上週將標準普爾 500 指數每股盈餘預估從 199 美元調整為 200 美元。標準普爾指數今天收於 4,135.32 點，今年迄今上漲超過 8%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月營建許可月率初值 (%)，預估 - 6.1，前值 15.8

美國 3 月營建許可年化總數 (萬戶)，預估 145.5，前值 155

美國 3 月新屋開工年化月率 (%)，預估 - 3.1，前值 9.8

美國 3 月新屋開工年化總數 (萬戶)，預估 140，前值 145

重要個股動態：

根據 CNBC 周一（17 日）報導，蘋果與華爾街大行高盛聯手推出年利率為 4.15% 的 Apple Card 儲蓄帳戶，該帳戶沒有最低存款或餘額要求，用戶可以透過 iPhone 上的錢包應用程式設定帳戶。

此舉意味著蘋果在進軍金融服務領域的道路上更進一步，也表明美國銀行業存款爭奪戰依然持續且競爭激烈。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

近期美中關係持續緊張，不少跨國企業致力於分散供應鏈，以降低對中國的依賴。美大型電腦製造商戴爾 (DELL-US) 創辦人兼執行長戴爾 (Michael Dell) 也表態，如今有許多客戶擔憂供應鏈中斷，公司正致力於從中國以外市場購買零件。

戴爾也說，由於在歐洲和美國已經針對晶片和其他關鍵零組件進行投資，因此從中國以外市場進行採購是很有可能的。

DELL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Zoom Video (ZM-US)

Zoom Video (ZM-US) 周一 (17 日) 股價挫近 3%，此前花旗分析師 Tyler Radke 警告投資者，該公司未來幾個月的成長壓力恐加劇。

在近期對 IT 部門支出計畫進行調查後，Radke 對 Zoom 股票給予「賣出」評級，對該股設定了「負面催化劑觀察」。Radke 研究報告稱該股面臨許多利空，恐進一步拉低成長率。